Tarantinitime.it - Il nuovo Consiglio della Delegazione delle Province di Taranto, Brindisi, Potenza e Matera dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon

Tarantini Time QuotidianoLaProvincie diper ladelha nominato ilnelle persone dell’Avv. Giuseppe D’Ambrosio, Dott. Giuseppe Romanelli, Avv. Filippo Lerario, Avv. Enrico D’Ambrosio, Avv. Francesco Paolo Pesare, Dott. Pierluigi Liuzzi, e Per. Chim. Fabio Cassone.L’elezione è avvenuta nel corso di una partecipata riunione nel corsoquale il Presidente già eletto, il Gen. Brig. Francesco Calò, si è intrattenuto sui valori fondantiche, pur non travalicando i ricordi storici, prestano viva attenzione agli odierni principi di solidarietà e Patria dello Stato Italiano; in tal senso il Presidente ha poi sottolineato la necessità che lavalorizzi i propri interessi nei confronti del sociale, con particolare riferimento ai deboli, ai giovani ed agli ultimi.