Il Napoli e la difesa a tre | c’è il colpo perfetto in casa Milan

Ildi Conte sogna il ritorno allaa tre. C’è un nome a sorpresa che potrebbe cambiare volto agli azzurri: un’occasione ghiotta direttamente daIle laa tre: c’è ilin(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è una regola non scritta nel calcio: le squadre che vincono sono quelle che sanno adattarsi. Antonio Conte, questo, lo ha capito da un pezzo.Forse è per questo che, arrivato adopo il disastroso decimo posto dell’anno scorso, si è rimboccato le maniche e ha preso la squadra per mano, riportandola a lottare per lo Scudetto. Non lo ha fatto con la bacchetta magica, ma con il mestiere di chi conosce bene il campo.Eppure, a guardar bene, questonon è ancora il suo vero. Perché Conte ha dovuto piegarsi alle circostanze, scegliendo un modulo, il 4-3-3, più figlio delle necessità che delle sue convinzioni.