Il mondo Toyota spinge sull’elettrico Nuova C-HR ’verde’

di Francesco Forniintensifica la sua presenza nel mercato europeo dei veicoli elettrici (Bev), puntando a competere nei segmenti chiave con nuove proposte a zero emissioni. Le novità del gruppo sono state presentate al Kenshiki Forum di Bruxelles. Il marchio continuerà a far crescere la sua gamma Bev e a presentare sei nuovi modelli entro il 2026, incluse inedite batterie avanzate. Il nuovo C-HR+ totalmente elettrico segna un passo cruciale, incarnando la strategia multi-tecnologica dell’azienda. L’obiettivo principale è raggiungere progressivamente la neutralità delle emissioni di carbonio. Ispirato nello stile al C-HR ibrido, ma l’elettrico è un veicolo a sé stante. L’avanzata Bev continuerà con l’introduzione di nuovi modelli e tecnologie avanzate. Entro la fine del 2025, la Casa proporrà Suv nuovi e migliorati per competere nei segmenti chiave B, C e D, le principali categorie del mercato automobilistico europeo.