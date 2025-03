Ilnapolista.it - Il mondo Juve sta riabilitando Allegri: aveva capito chi era Giuntoli

C’è fermento nelntus. Quella di Motta è la prima testa che salta ma sono in molti a pensare che presto ne cadrà un’altra: quella di Cristiano Giuntoli. Molti tra tifosi ed esperti identificano in lui l’artefice di un progetto fallimentare. Su tutti Francesco Oppini, noto opinionista tv e tifosissimo dellantus (nonché figlio di Alba Parietti).La riabilitazione del nome diSu Instagram Oppini ha pubblicato un post in merito:“Lui (, ndr)ed indicato la via, loro non l’hanno ascoltato o voluto ascoltare. Ieri ha pagato, oggi Motta ma il vero responsabile quando e come ne risponderà a proposito di responsabilità? Benvenuto, anzi bentornato Tudor“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francescooppini82)Il riferimento di Oppini ovviamente è alla finale di Coppa Italia dello scorso anno, quando(dopo aver battuto l’Atalanta di Gasperini) esplose in uno show di rabbia, in particolare contro Giuntoli.