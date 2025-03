Ilgiorno.it - "Il mio tributo a papà Ivan". Filippo Graziani al Manzoni

"Le scarpe da tennis bianche e blu.". Dedicato adche il prossimo 6 ottobre avrebbe compiuto ottant’anni. “Lugano addio”, infatti, è uno dei super classici chetira fuori dal cappello a cilindro dei ricordi nella serata-per il padre in calendario domani al. Un viaggio nei complessi mondi femminili del chitarrista abruzzese popolati di Marte, Monne Lise, Agnesi, che il figlio riscoprire assieme al fratello Tommaso, batteria, Francesco Cardelli, basso, Lorenzo Fornabaio, chitarre, Stefano Zambardino, tastiere, e Marco Benz Gentile, violino. "Deve passare un po’ di vita per capire fino in fondo certe canzoni e diventare credibili nel riproporle, anche perché le mie preferite stanno nel primissimo periodo di, quello di album come ‘Desperation’ e ‘La città che io vorrei’, ma anche in ‘Seni e coseni’ che reputo il disco della sua maturità espressiva", racconta, che aveva solo 15 anni quel primo gennaio 1997 in cuise n’è andato.