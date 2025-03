Lanazione.it - Il medico replica al sindaco: "Ero io quello coraggioso"

La chiamata a essere dei medici "coraggiosi", come li ha definiti in una recente lettera che ha destato particolare clamore ilMarco Breschi, basta per poter prendere servizio a Sambuca Pistoiese? Secondo il dottor Pier Luigi Di Patre, ovvero colui che, in prima battuta, era diventato undi base nel comune più piccolo della nostra provincia e successivamente aveva acquisito un servizio ambulatoriale, una volta a settimana fino a fine febbraio, non basta affatto. Ed è per questo che, nel mezzo del dibattito di questi giorni, ha deciso di dire la sua. "Il ““ disposto a venire a Sambuca Pistoiese per viverci e lavorare l’avevano trovato, ovvero il sottoscritto – afferma il dottor Di Patre –, ma l’amministrazione comunale e, o, l’Asl Toscana Centro, se lo sono lasciati scappare, perché non sono stati in grado di istituire un incarico comedi famiglia per Sambuca Pistoiese, il cui ambulatorio sia nel territorio comunale, e non a Pistoia, come specificato dal bando.