Il grande rivale di Alì, passato con lui alla storia per il «Rumble in the jungle», è morto a 76 anni. Pugile dalla forza brutale, fu sconfitto nella sfida delle sfide ma non è mai passato per «secondo». Dopo il ring, aveva scelto di predicare il cristianesimo.