Iodonna.it - Il libro-intervista di Saraceno e De Luca è una profonda analisi sulle origini del concetto di famiglia e sulla sua evoluzione

Chiara, sociologa e filosofa, docente in molti prestigiosi istituti, e la giornalista Maria Novella Dehanno deciso di animare un dialogo che è diventato un interessantedal titolo provocatorio, Lanaturale non esiste (Laterza). 10 libri da leggere subito. Da “La portalettere” a “L’età fragile”, i più venduti del 2024 X Leggi anche › Tre libri per accendere la speranza nel domani Provocatorio perché mai come adesso nuovi governi sembrano voler tornare indietro nel tempo con la volontà di restaurare un modello diche la realtà ha superato da tempo.