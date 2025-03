Ilgiorno.it - Il libro di Tommy e il (vero) genio della diversabilità

Parsi Se tutti i cervelli fossero “ribelli”, il mondo cambierebbe in meglio, valorizzando l’importanzavarietà dei colori dell’arcobaleno. Ovindividuerebbe , riconoscendole, le parti molteplici che compongono l’unità identitaria che guida la storytelling di ogni essere umano. Di ciascuno e di tutti. Credo che il mondo finirà quando tutti avremo vissuto la vita di tutti. E che parlare non è ciò che caratterizza la bestia umana bensì ogni traccia che il suo inconscio trasforma in testimonianza, patrimonio di Bellezza: dai graffiti a pittura, scultura, scrittura, letteratura, musica, danza, fotografia, cinema, fumetti, web. Tanti sono i linguaggi che possono essere usati in modo interdisciplinare per parlare all’inconscio e al conscio di noi stessi e degli altri. Perché - come insegna ilcheautistico, ha realizzato con suo padre Gianluca Nicoletti - “Nel paese dove i maiali volano e i lupi galleggiano”, dove l’unico Ometto Rosso e Blu, rimasto solo perché abbandonato da chi considera "l’amore non un abbraccio ma un braccio di ferro", possiede il segreto per poter volare per trasformarsi in qualunque cosa, per diventare invisibile.