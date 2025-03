Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro non manca, ma i locali non ci sono e le ragazze se ne vanno

Un prospetto degli aspetti demografici e socio-economici di Matelica e dei Comuni vicini è stato illustrato venerdì, nella sede della Fondazione il Vallato, dal professor Gabriele Morettini dell’Università Politecnica delle Marche, presentando ilcondotto per la fondazione con il contributo di Comune di Matelica, Ipsia Pocognoni, Itc Antinori, Oratorio di Santa Maria e Rete Rifai. "Questa indagine, una delle pochissime nelle Marche, risulterà utile per adottare scelte per frenare lo spopolamento – ha affermato Morettini parlando a molti amministratorie rappresentanti di categoria –. Emerge la parabola demografica matelicese: da 8.692 abitanti nel 1951 a 8.166 nel 1971, fino a 10.105 abitanti nel 1981 e rimasta nel trend fino al 2015 con 10.053 abitanti e crollo delle nascite, scendendo poi fino ai 9.