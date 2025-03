Napolitoday.it - Il ladro d'auto del quartiere si fa scoprire: fuga inutile, la polizia lo arresta

Leggi su Napolitoday.it

Un 40enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è statoto nella notte a Fuorigrotta per furto aggravato.Gli agenti del commissariato San Paolo, durante un controllo in via Giacomo Leopardi, lo hanno notato accovacciato vicino a un’in sosta. Alla vista.