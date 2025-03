Strumentipolitici.it - Il Kirghizistan invecchia: il governo lancia progetto per la terza età

I dati demografici delmostrano una popolazione sempre più anziana. Ilha preso atto della situazione e hato un piano per adeguare l’economia e la società alle condizioni emergenti.I datiNel 2024, il Paese forse più centrale di tutta l’Asia centrale registrava una popolazione di 7.162.000 persone. Di esse, circa il 6% di esse aveva superato i 65 anni, soglia indicata come inizio dellaetà. Nell’ultimo quinquennio il loro numero è aumentato addirittura del 24%, con una proporzione quasi doppia di femmine rispetto ai maschi. La vita media delle donne kirghize è infatti di 76 anni e mezzo, otto più degli uomini. Peraltro, l’età pensionabile delle prime è nettamente inferiore a quella dei secondi: 58 anni per le donne e 63 per gli uomini. Secondo la classificazione ONU, un Paese sta diventando “anziano” quando gli abitanti di quella fascia di età sono fra il 4% e il 7%: ildunque rientra perfettamente nella casistica.