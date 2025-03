Lanazione.it - Il Grifone torna in campo dopo la pausa. Trasferta contro la Flaminia non così agevole

Leggi su Lanazione.it

SERIE D"Sarà una partita difficilissima nella quale noi dovremo tirare fuori le nostre qualità. Lasi trova al penultimo posto, ma era partita per entare nei playoff. In casa ha vinto soltanto una gara, ma ha un reparto avanzato di grande qualità". L’allenatore Gigi Consonni presentail match odierno che vede il Grosseto, quinto in classifica e alla caccia del secondo posto, impegnato sul terreno dello stadio "Madami" inizio alle 14,30, affrontare ladi mister Nofri, squadra che si trova al penultimo posto della classifica e che ha bisogno di punti nella corsa per la salvezza. "la delusione del pareggio con il Follonica Gavorrano che ci ha lasciato l’amaro in bocca prosegue il tecnico delI ragazzi hanno reagito bene e vogliono dare il massimo in questo finale di campionato e raggiungere l’obiettivo che ci ha dato la società.