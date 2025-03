Ilfattoquotidiano.it - Il grande occhio di Vec Samoano: il fotografo spoglia le donne per arrivare all’anima della carne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando girai nel 2004 insieme al mio amico Valentino Murgese il cortometraggio Il palombaro (menzione speciale a Bellaria), scrissi una scena in cui Klaider, il protagonista del mio film, illuminava con una torcia nella più totale oscurità le gambe di una donna nuda che poi si spalancavano mostrando “l’origine del mondo”. Incontrai un’attrice in un bar per la parte, le descrissi la scena, lei sorrise e mi rispose: “Io mi spoglio solo per registi importanti, non posso bruciarmi la carriera per uno qualunque”.Non ci rimasi male: l’attrice aveva ragione. Perché avevo scritto quella scena? Era così importante per il film? Volete sapere la verità? Scrissi quella scena perché volevo una scusa per avere una donna nuda sul set! Stiamo parlando del 2004 e non sono ancora diventato famoso o importante, quindi devo dimenticarmi lenude, almeno sul set di un mio film.