Forlitoday.it - Il Futball Cava Ronco strappa un punto a Mezzolara

Leggi su Forlitoday.it

Pareggio a reti inviolate per ilsul campo del. Diverse le occasioni per i padroni di casa nel primo tempo. Al 37’ Santoni lancia in profondità Ganzaroli che si invola in solitaria verso la porta ed entrato in area di rigore calcia, ma trova davanti a sè Carroli che.