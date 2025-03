Quotidiano.net - Il fronte del Libano . Israele riprende i raid. Cortei contro Netanyahu

di Aldo Baquis A un anno e mezzo dall’inizio della guerra,torna a essere bersagliato da Gaza, dale dallo Yemen. La tregua nella Striscia è crollata e quella colappare incrinarsi dopo che ieri sei razzi sono stati lanciati verso la località israeliana di confine di Metulla. Nel frattempo gli Houthi yemeniti – pur sottoposti ad attacchi Usa – hanno lanciato due missili balistici verso il centro di, che sono stati intercettati in volo. La macchina da guerra israeliana peraltro non si concede soste: è tornata anche ieri a colpire obiettivi a Gaza (nella foto; in una settimana il bilancio delle vittime è salito a 634, secondo fonti locali).ha inoltre attaccato in, malgrado la nuova leadership di Beirut si sia mobilitata per impedire che il Paese sia di nuovo trascinato da forze radicali interne a un conflitto dannoso per gli sforzi di ricostruzione.