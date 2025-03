Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso in missione a Fermo. "Campo caldo, sarà dura"

Dopo la sosta per il Torneo di Viareggio a cui ha partecipato la Rappresentativa di serie D e tra i calciatori selezionati c’era anche l’under Francesco Podrini delmbrone, il massimo campionato dei dilettanti riprende oggi la sua corsa.una trasferta breve quella odierna per la compagine del presidente Nardini ma difficile (se mai ci sono delle facili) per una ragione particolare: gli avversari della Fermana, ultimi in classifica (assieme all’Isernia) hanno la necessità di raccogliere dei punti per cercare di rimanere a galla e rientrare nella forbice di playout. Ilmbrone da parte sua con i 3 punti si metterebbe al sicuro (con notevole anticipo) per il discorso salvezza e potrebbe rimanere a ridosso dei playoff e cullare un sogno; ecco quindi cheuna gara importante, di quelle in cui si dovrà dare il meglio di sé.