Laprimapagina.it - Il fermo del blogger Carchidi a Cosenza scatena polemiche

La legge è uguale per tutti, indipendentemente dal ruolo o dal mestiere di ciascuno. È giusto che ogni cittadino venga trattato con equità, sia esso un giornalista, un operaio, un politico o una persona senza dimora. Allo stesso tempo, le Forze dell’Ordine operano per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza collettiva.Nel caso specifico deldelGabriele, le immagini che stanno circolando in rete sollevano inevitabilmente interrogativi sull’uso della forza. Se da un lato è vero che un intervento della Polizia si basa sempre su elementi concreti, dall’altro è altrettanto doveroso valutare se le modalità adottate siano state proporzionate alla situazione.Si auspica, quindi, che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto attraverso le opportune verifiche interne, affinché sia garantita la massima trasparenza.