Il Fai ci svela quattro meraviglie nascoste

Proseguono oggi gli eventi delle Giornate Fai di Primavera, che coinvolgono anche la realtà reggiana. In particolare, i cittadini possono visitare spazi storici come il Mauriziano, Palazzo Rocca Saporiti con la biblioteca medica Corradini di Reggio, oltre a palazzo Bentivoglio con l’annesso teatro Sociale e il ristrutturato Salone dei Giganti a Gualtieri. In città dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 (ultimi ingressi alle 12 e alle 17) si accede al Mauriziano in via Pasteur, luogo di grande valore architettonico e artistico, che deve la sua fama in particolare ai soggiorni estivi del poeta Ludovico Ariosto. Alle 15, alle 16 e alle 17 in programma i laboratori "Furiose interazioni" per bambini e famiglie. E a Palazzo Rocca Saporiti, in via Murri (zona ex ospedale Spallanzani), si possono ammirare gli ultimi interventi architettonici, che hanno consentito all’edificio una più precisa collocazione a servizio delle attività scientifiche e culturali di ambito medico e in particolare la collocazione della Biblioteca Medica, valorizzata dalla preziosa raccolta Corradini, con testi di letteratura medico scientifica dalla seconda metà del Cinquecento al 1782.