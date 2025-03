Sport.quotidiano.net - Il derby. Casette esulta con Latini. È suo il gol alla Cluentina

Verdini 10 : Carnevali, Ferrari, Menchi, Forte, Ciurlanti, Tidiane, Midei, Giaccaglia,, Del Brutto (30’ Cingolani), Gentilucci (40’ st Corrado). All. Lattanzi.: Rocchi, Bosetti, Torresi (40’ st Pierantoni), Giordani (22’ st Troscè), Menghini, Pagliarini, Cappelletti (29’ st Gentili), Cammilloni, Montserrat, Mancini, Ibi Ngwang. All. Travaglini. Arbitro: Cesca di Macerata. Rete: 13’Verdini subito in vantaggio sulla: nel calcio piazzato al lato dell’area, dopo vari colpi di testa è(13’) il più scaltro a spingere il pallone in porta e firmare l’1-0. Ospiti pericolosi con Monserrat (20’) con il pallone che scheggia il palo esterno. Nel secondo tempo entrambe le squadre tornano equilibrate ma a differenza del primo la partita si incattivisce con parecchie interruzioni di gioco.