Il crollo Questa Virtus non sa più vincere

Trieste 85Bologna 78: Ruzzier 11, Brown 18, Valentine 17, Uthoff 11, Johnson 4, Brooks 13, McDermott 9, Candussi 2, Deangeli, Ross ne, Obljubech ne, Campogrande ne. All. Christian. SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 3, Cordinier, Clyburn 20, Shengelia 25, Zizic 4, Polonara 4, Holiday, Morgan 13, Pajola 9, Akele, Belinelli ne, Visconti ne. All. Ivanovic. Arbitri: Giovannetti, Quarta, Valleriani. Note: parziali 17-22, 37-41; 57-58. Tiri da due: Trieste 17/34;24/37. Tiri da tre: 13/33; 8/34. Tiri liberi: 12/19; 6/10. Rimbalzi: 41; 38. Profetico. Ma forse non avrebbe voluto esserlo. Ivanovic dopo Belgrado aveva accusato la squadra di avere una mentalità perdente. Anche lui, però, un po’ di autocritica deve farla. E’ vero che lanon sa più– primo posto addio o quasi –, ma il tecnico montenegrino vede i suoi subire dei parziali pesanti, 11-0 a cavallo dell’ultimo stop e poi un 15-0 senza accennare a un timeout, senza ribaltare nessuno.