Dilei.it - Il correttore cancella età più venduto ora nelle versioni anti rossori e anti occhiaie

Leggi su Dilei.it

Impossibile non conoscerlo, impossibile non amarlo! Il“IlEtà” di Maybelline New York è da tempo un punto di riferimento nel mondo del make-up, amatissimo per la sua capacità di copriree piccole rughe con una sola passata, senza appesre e mantenendo un finish luminoso e levigante. La sua formula contiene bacche di Goji, note per le loro proprietàossid, e Haloxyl, un attivo che aiuta a ridurre la visibilità dellee delle borse sotto gli occhi.Inoltre, con l’aiuto dell’applicatore micro-nte in spugna ricoperta da migliaia di microfibre, è possibile applicare facilmente il prodotto e sfumarlo finché non si fonde completamente con la pelle.Recentemente, la gamma è stata ampliata con l’introduzione di nuove tonalità e correttori colorati, pensati per rispondere alle diverse esigenze di correzione del viso, specifici per la tecnica del “color correcting”:?Verde: neutralizza i, ideale per coprire imperfezioni come brufoli o couperose.