Il commercio che arranca | Se la situazione è questa meglio chiudere d’inverno

Sono i sopravvissuti al lungo inverno. E non sembra bastare il primo sole primaverile a riscaldare i loro animi. Per i commercianti di Gabicce Mare che hanno tenuto l’attività aperta nei mesi scorsi, il bilancio è pesante, così tanto da lanciare un allarme per il futuro. Rispetto a qualche anno fa, le aperture invernali lungo via Cesare Battisti, il viale del passeggio e dello shopping di Gabicce Mare, si sono ridotte quasi della metà. A sfidare l’inverno, aperti tutti i giorni feriali, sono infatti rimasti in questi mesi soltanto il negozio di abbigliamento Frog, l’edicola e cartoleria Barzilai, il panificio Longhini, il bar 44 Cafè e la farmacia. Stesso scenario, sotto la galleria commerciale, dove dei quattro negozi presenti, ne è rimasto aperto solo uno. Tutto intorno, serrande chiuse e molti cartelli con scritto ‘Vendesi’.