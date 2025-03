Ilrestodelcarlino.it - Il CineTeatro Italia. E’ tra i luoghi del cuore Fai: "Lo merita per il calore e l’eleganza dei dettagli"

Ildi corso Carlo Alberto entra nella classifica dei ‘delFAI’, ovvero "il più importante strumento di sensibilizzazione sul valore della cultura a livello nazionale". Per votarlo, fino al 10 aprile, basta accedere alla pagina https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i--del-e digitare. Iche raggiungono almeno 2.500 voti possono partecipare a bandi per finanziare progetti. Lo stile postmoderno per le varie citazioni architettoniche, la grande balconata, le poltroncine rosse, le pareti drappeggiate di turchese e il palco, aperto dagli anni ‘30 del secolo scorso: tutto ciò fa dell’un bene storico e una sala unica del panorama cittadino, e non solo. La partecipazione al concorso promosso dal Fondo per l’Ambienteno, è una nuova iniziativa per dare il giusto risalto al luogo, questa volta nella sua dimensione architettonica.