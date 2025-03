Sport.quotidiano.net - Il Cgc battuto con onore dal Bassano. Lombardi e D’Anna spaventano Bertolucci

cgc viareggio 25 CGC VIAREGGIO: Gomez,, Rosi, Cinquini, Muglia, Raffaelli, Mura,. All. Cupisti.: Verona, Pozzato, Sousa, Tamborindegui, Galbas, Riba, Scuccato. All.. Arbitri: Giovine-Barbarisi. Marcatori: Marcatori: 1’ pt Galbas; 7’ pt, 16’ pt, 21’ pt Galbas, 24’ pt e 24’ pt Riba; 16’ pt Galbas. Note: ammoniti; Galbas. VIAREGGIO – Gli episodi che alla fine fanno la differenza, ma che alla fine riportano in calce un 5-2 che può far credere che non ci sia stata partita. Invece partita c’è stata, peccato che alla fine sia stato ila far festa. Dicevamo degli episodi, episodi decisivi. Ed il primo di questi arriva, clamorosamente, appena dopo 5 secondi dal via della partita. Palla al centro e servita dietro a Galbas (sempre più capocannoniere del campionato) che beffa Gomez per l’1-0.