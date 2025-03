Ilrestodelcarlino.it - Il Cere è in finale

Exploit del Circolo Equitazione di Reggio Emilia nel trofeo “Nonantola”, la competizione di tennis indoor a squadre che vede in gara la gran parte dei club dell’Emilia-Romagna. La squadra maschile delguadagna lae, oggi, a partire dalle 9 a Nonantola, sfiderà per il titolo regionale il team A del Circolo tennis Castenaso di Bologna. In semii portacolori delhanno sconfitto per 2 a 1 la formazione dell’associazione Sportissima Scandiano. Fondamentali le vittorie in singolare di Andrea Tosi su Vittorio Zanni per 6/4 6/3 e nel doppio di spareggio di Federico Bonilauri e Filippo Tosi che hanno prevalso sulla coppia formata da Luca Silingardi e Luca Zannini. Proprio il doppio è stato il match più emozionante ed equilibrato, deciso nel super tiebreak per 12 a 10 a favore dei giocatori del