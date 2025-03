Ilgiorno.it - Il Centro Verga protagonista alla maratona

La Wizz Air Milano Marathon del 6 aprile si avvicina e Giacomo si sta preparando a correre i 42 chilometri sulla carrozzina da gara Joelette, regalo dei genitori di Yara, una bambina curata alMaria Letizia. "Lo scorso anno ho percorso gli ultimi mille metri accantomia seconda famiglia, quella del Comitato - dichiara Giacomo, in cura aldi Monza -, così mi sono detto che dovevo impegnarmi a correre tutta la. Graziefisioterapia a casa e all’allenamento durante la Sport Therapy sono finalmente pronto". Ad accompagnarlo i sostenitori del progetto di ricerca Sport Therapy. La grinta di Giacomo ha spronato Monica, anche lei trapiantata di midollo, a partecipare. Giacomo e Monica saranno i testimonial del Progetto “Grande” per costruire aluna torre per la ricerca.