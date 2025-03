Ilrestodelcarlino.it - Il Centro Palmer si illude

C.SCANDIANO 3 MONTECCHIO PRECALCINO 4SCANDIANO: Vecchi, Beato, Deinite, N. Busani, Herrero Meglioli; Stefani, Roca, Barbieri, R. Busani, Raveggi. All. Mariotti. MONTECCHIO PRECALCINO: Zanfi, Giuliani, Pozzo, Calvo, A. Dalla Valle; M. Dalla Valle, Toniazzo, Thiella, Crovadore, Pozzato. All.: Ginestar. Arbitro: Molli di Novara. Reti: p.t. 5.12 Deinite, 14.14 Barbieri, 20.11 Marchetti (rig.), 21.33 Stefani; s.t. 4.48 Calvo, 5.20 A. Dalla Valle, 8’46 Calvo. Partita praticamente "buttata" dalRoller Scandiano che perde in casa 3 a 4 dal Montecchio Precalcino, squadra molto offensiva che riesce a ribaltare le sorti della gara dal 3 a1. Scandiano va avanti al 5’ con un tiro dalla distanza di Deinite, raddoppiato poco dopo da un tiro simile di Barbieri.