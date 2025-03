Anteprima24.it - Il Calvi batte il Real Celle San Vito e vola in Seconda categoria

Tempo di lettura: < 1 minutoFesta grande per l’Asdche con il successo esterno in casa delSanha staccato ufficialmente il pass per la.Un match non semplice, quello odierno, per gli uomini di mister Costato che, però, hanno dimostrato ancora una volta il loro valore. Il risultato finale di 3-2 sorride dunque ai blue, grazie alle reti Spagnuolo, Zullo e Parziale. Una promozione strameritata frutto di un lavoro che è partito da lontano grazie a una società che ha programmato tutto nei minimi particolari. Un successo che è il risultato di una leadership praticamente mai messa in discussione per unche ha dominato in lungo e in largo il girone A del campionato di Terza.L'articolo IlilSaninproviene da Anteprima24.