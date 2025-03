Ilfattoquotidiano.it - Igor Tudor nuovo allenatore della Juventus: tutto pronto per la firma e l’esonero di Thiago Motta | I dettagli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In casala scelta è stata ormai presa.sarà esonerato e a prendere il suo posto sarà. L’avventura dell’exdel Bologna è giunta al capolinea. I deludenti risultati ottenuti sul campo e il difficile rapporto con lo spogliatoio hanno portato la dirigenza bianconera a prendere questa decisione. Il contratto per l’exLazio èe in serata arriverà a Torino per mettere la. Salvo incredibili stravolgimenti, lunedì 24 marzodirigerà il primo allenamento sulla panchina, mentresarà esonerato.I bianconeri hanno trovato un accordo confino a giugno, con un’eventuale opzione (a favoresocietà) per prolungare il contratto soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.