Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus Esonerato Thiago Motta

Leggi su Open.online

è il. Dopo le anticipazioni è arrivato l’esonero didalla panchina bianconera, su cui siederà già da domani per il primo allenamento il classe 1978 croato. Vice disarà Ivan Javorci. Daè approdato in Italia all’Udinese, che ha allenato nel 2018 e nel 2019, prima di essere scelto, in seguito a un passaggio allo Spalato, come vice di Andrea Pirlo nel 2020-2021, a sua volta promosso adprima squadraVecchia Signora in seguito all’esonero di Maurizio Sarri. L'articoloè ilproviene da Open.