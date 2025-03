.com - Igor Tudor, chi è il nuovo allenatore della Juventus

(Adnkronos) –è il. Dopo l’esonero di Thiago Motta, il club bianconero oggi ha scelto l’ex tecnico, tra le altre, di Lazio e Marsiglia per chiudere la stagione e centrare l’obiettivo Champions League. Un profilo pensato per riportare grinta e carattere a un gruppo che sembrava ormai in rotta con le idee di Motta, e che conosce bene l’ambiente Juve, avendo vestito la maglia bianconera da calciatore. Ma chi èè un ex difensore croato, oggi, classe 1978. Da calciatore ha iniziato nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, club che lo ha lanciato nel grande calcio fino a farsi notare dalla, che lo portò a Torino nel 1998. In bianconerogioca per sei anni e mezzo, conquistando due scudetti e altrettante Supercoppe italiane.