Biccy.it - Iggy Azalea rivela le cose disgustose che le ha detto Kanye West

Leggi su Biccy.it

Ormai sappiamo tutti quantosia fuori controllo, in poche settimane è riuscito a fare dichiarazioni sessiste, razziste, omofobe, si èfieramente nazista ed ha attaccato in modo orribile Beyoncé e Jay Z. A tutta questa follia si sono aggiunte lezioni di una nota collega del rapper.si una diretta su Kick ha raccontato quello che Ye le avrebbedurante il loro primo incontro.Stando alle dichiarazioni dianni fa le avrebbe confessato di essersi “divertito” ripetutamente guardando le sue foto. Come se non bastasseha chiesto alla cantante se il suo fidanzato fosse molto virile e se riuscisse a soddisfarla.e il racconto su.“L’ho incontrato cinque minuti prima di una riunione di lavoro. Ha iniziato a direstrane e mi hache ogni mattina guardava le mie foto per ispirarsi.