Ieri in Campania: storie spiazzanti dai Campi Flegrei. Lutto cittadino a Roccadaspide

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 22 marzo 2025. Avellino – Vertenza ArcerolMittal, la Regionescende in campo al fianco di sindacati e i lavoratori per scongiurare la chiusura. (LEGGI QUI)Benevento – Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al rispetto delle normative in materia di esercizio di strutture ricettive e della ristorazione la squadra amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Benevento, ha controllato diverse strutture ricettive del tipo “Bed & Breakfast” e sono emerse numerose irregolarità. (LEGGI QUI)Caserta – Il blitz antidroga dei carabindella Stazione di Trentola Ducenta, scattato nella serata dipresso due abitazioni del piccolo centro di San Marcellino, nel casertano, ha portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di due persone, una delle quali trovata in possesso anche di 18 panetti di hashish e 22 proiettili cal.