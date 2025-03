Quotidiano.net - Idea Cina di entrare nei ‘volenterosi’. Pressing Usa: Kiev accetti un accordo

Leggi su Quotidiano.net

Lascende letteralmente in campo, mentre gli Stati Uniti e la Russia continuano un dialogo a due come se l’Ucraina non esistesse. Pechino, secondo il Welt Am Sonntag, il supplemento domenicale del quotidiano tedesco Die Welt, starebbe valutando di unirsi alla cosiddetta coalizione dei volonterosi europei. Lo hanno rivelato fonti diplomatiche di Bruxelles, secondo le quali il coinvolgimento del Dragone – che avrebbe fatto qualche sondaggio in questo senso – potrebbe potenzialmente mantenere più sicura l’Ucraina e portare la Russia a rispettare le condizioni di pace. Intanto, però, si continua a sparare. Ancora l’atra notte, le zone di Le regioni di Zaporizhzhia, Kharkiv, Sumy esono state colpite da 179 droni di cui 100 intercettati dagli ucraini. Non abbastanza, però da evitare una carnefi