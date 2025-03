Liberoquotidiano.it - "Iannone? Quando ho capito che volevo essere sua": Elodie sconvolge Domenica In

l'ho visto, hochesua, che avrei voluto renderlo felice perchéci siamo conosciuti aveva lo sguardo un po' malinconico":lo ha detto a proposito del suo fidanzato, Andrea, nel salotto di Mara Venier aIn su Rai 1. La cantante e il pilota sono fidanzati ormai da tre anni e appaiono più affiatati che mai. "Io - adesso dico una cosa un po' pazza - penso di portare tanta positività nella vita delle persone, non so perché ma credo di avere un'aura positiva che fa stare bene", ha poi aggiunto l'artista.ha confessato anche di sostenerlo molto nel suo lavoro: "Io lo seguo nelle gare, poi, sì,arriva sudato. Cioè ragazzi voi non potete capire, è molto virile. Mi piace proprio andare a vedere le corse ma nessuno deve parlare nel box perché sono intrattabile, mi hanno pure cacciata una volta, mi hanno messa nel camion, da sola e basta".