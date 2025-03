Iltempo.it - I tre punti centrali dall'Ucraina alla sicurezza Ue

I fatti hanno la testa più dura delle chiacchiere (ed è un gran bene). Ragione per cui le discussioni in corso in Italia svolgono il loro ruolo di animare il dibattito politico (tra maggioranza e opposizione, si veda il caso Ventotene, ma anche dentro l'opposizione, basta ricordare il voto a Strasburgo che spacca a metà la delegazione del PD e, infine, persino all'interno della maggioranza, come si vede bene dai diversi toni nelle parole di Salvini, Tajani e Crosetto), ma poi finiscono per incidere relativamente nei passaggi che contano. Ecco perché l'esercizio di sintesi sulla posizione italiana è ampiamente fattibile ed anzi auspicabile, visto che Giorgia Meloni sarà al summit europeo di giovedì a Parigi, voluto da Macron per provare a "stringere" sui progetti in favore dell'e per accelerare in tema di Difesa Europea.