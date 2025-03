Metropolitanmagazine.it - I Sex Pistols suonano al 100 Club, dove avevano debuttato negli anni Settanta

I Sexsono ritornati sul luogo del delitto. A poco meno di cinquant’dalla storica residency del 1976, la band britca si sono esibiti al 100di Londra,la loro storia ha avuto inizio. È stato uno show super segreto, annunciato soltanto come “The SPOTS”, acronimo di “SexOn Tour Secretly”. Si erano già serviti di questo stratagemma nel 1977 per non incorrere nella censura.In scena, insieme a Paul Cook e Glen Matlock, c’era Frank Carter, che, da giugno 2024, ha sostituito John Lydon. Il concerto è duratocinque minuti, durante i quali il gruppo ha eseguito per intero Never Mind the Bollocks, più altre cover e chicche della loro discografia. L’evento anticipa lo spettacolo di domani alla Royal Albert Hall, organizzato per supportare Teenage Cancer Trust, l’associazione benefica che offre sostegno agli adolescenti e ai giovani adulti malati di cancro.