I nodi della sanità. Opposizioni in trincea

UMBERTIDE "Nella precedente legislatura regionale abbiamo assistito ad un costante e inesorabile impoverimentopubblica in Alto Tevere e particolarmente dell’ospedale di Umbertide. Ora si è aperta una fase nuova con la presidente Stefania Proietti che ha messo in atto una forte azione per abbattere le liste d’attesa e per ridare centralità allapubblica". Parole delleche considerano però ancora intatti i problemi del nosocomio locale. Da qui l’interrogazione del Partito Democratico e del gruppo Progressisti per l’Innovazione in consiglio comunale, con cui i due schieramenti hanno chiesto alla Giunta Carizia "di affrontare insieme alla nuova giunta regionale e alla nuova dirigenza Asl le criticitàumbertidese emerse negli ultimi anni e mai seriamente affrontate".