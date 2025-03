Gqitalia.it - I migliori album degli Anni Dieci del nuovo millennio sono dei classici senza tempo

Leggi su Gqitalia.it

2010, ci duole informarti, appartengono ormai alla storia, ma questa distanzarale ci offre l'opportunità di riflettere su quel decennio e di stilare una classifica della sua musica. Probabilmente il legame che hai con la musica'10 è diverso da quello che nutri per i grandi successi delle decadi iconiche come gli'60 o '70. Glidi cui parliamo, però, potrebbero conservare un valore speciale per te, associati magari a momenti significativi della tua vita, e le loro canzoni potrebbero ancora trovare spazio nella tua playlist quotidiana.Eppure, questa vicinanzarale non li rende meno "". I2010 rappresentano la quintesdella musica dei nostri tempi, distillata nella sua forma più pura ed elevata.