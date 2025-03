Ilgiorno.it - "I convogli nelle ore di punta portavano fino a 700 passeggeri. Oggi il bus non ne carica più di 100"

Nella presentazione dei progetti durante il convegno in Provincia, c’è un immagine particolarmente significativa: è una foto in bianco e nero scattata nel 1976 sulla Comasina, in cui si vede una coda disordinata di auto verso Milano e, a fianco, il tram che procede tranquillo sul suo binario. Quasi mezzo secolo dopo, prima della soppressione della linea, la situazione era addirittura peggiorata: migliaia di auto ferme in coda e il tram che procede piano piano senza fermarsialla meta. "ore dia 700l’autobus sostitutivonon più di 100 persone e rimane in mezzo al traffico congestionato", ricordano i sostenitori del tram. Le tranvie interurbane in Italia sono considerate obsolete, eppure questa soluzione è ritenuta efficace in tutto tutto il mondo, come dimostrano gli esempi riportati durante il convegno.