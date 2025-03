Ilrestodelcarlino.it - I cani di sindaco e vice inaugurano la nuova area sgambamento

Gli amici a quattro zampe in città hanno uno spazio dedicato in più in cui correre liberamente e giocare in sicurezza. Apre ladiattrezzata, di circa 800 metri quadrati, all’interno del parco Gelmini, nella zona di via Mafalda di Savoia. Lo spazio è accessibile da via Gelmini tramite attraversamenti pedonali e da via Silvati con accesso diretto. A inaugurare l’, sono stati insieme ad altri, Marta e Dana, accompagnate dai rispettivi ‘padroni’, cioè ilMassimo Mezzetti e l’assessora al Benessere animale e Sanità Francesca Maletti, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni. L’intervento, del valore di 35 mila euro, avviata a fine novembre, ha l’obiettivo di consentire aidi correre in libertà privi di museruola e senza essere tenuti al guinzaglio, sempre sotto il monitoraggio degli accompagnatori e nel rispetto del regolamento.