Ilrestodelcarlino.it - I Balto in lizza per il concertone del primo maggio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il concerto dela Roma potrebbe avere sul palco una band riminese. I, quartetto made in Rimini, sono stati selezionati tra i 150 artisti che potrebbero suonare durante il tradizionale appuntamento musicale nella capitale. Un’occasione imperdibile per il gruppo indie rock guidato dal cantante Andrea Zanni, che a fine 2024 ha pubblicato l’ultimo album. Zanni, come è iniziato tutto? "Per partecipare alle selezioni per ilbisogna semplicemente iscriversi sul portale internet e caricare una canzone. Noi abbiamo scelto Cinema, il singolo del nostro ultimo album Notti insonni per cuori incerti e per la seconda volta abbiamo deciso di riprovarci". Per ora sta andando bene. "Siamo stati tra i 150 artisti selezionati". Quali sono i prossimi step? "Fino al 31 marzo sarà la giuria popolare a votare online sul sito della canzone preferita, mentre l’ultimo ostacolo è quello della giuria tecnica che sceglierà i tre artisti o band che solcheranno il palco di Roma.