I 45 anni di lotta all'emarginazione: "Il modello Sesto deve evolversi per creare welfare di comunità"

Un logo cambiato. "Perché il nostro nome è decisamente impegnativo e allora abbiamo deciso di rinnovare un segno grafico che rappresenta un abbraccio. Dopo tantiabbiamo voluto dare più importanza allacheperché oggi è tempo dire per i diritti". La Cooperativacontro l’emarginazione compie 45e ha festeggiato il traguardo con una due giorni in Galleria Campari insieme a educatori, associazioni, amministratori, compagni di un’avventura nata nel quartiere Parpagliona per dare risposte al disagio mentale, alle dipendenze e a tutte le fragilità. "Abbiamo cercato di trovare ogni volta una modalità nuova. Gli‘80 sono stati una grande spinta di innovazione nella cooperazione, che ha costruito una polis sull’educazione di strada, le dipendenze e la salute mentale – ricorda Pina De Angelis di Colce –.