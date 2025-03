Panorama.it - Hunger Games: Il prequel della saga ci riporta ancora una volta nell'arena

Leggi su Panorama.it

Sunrise on the Reaping (L’alba sulla mietitura, editore Mondadori), il nuovo romanzo di Suzanne Collins, segna il ritorno'universo distopico di Panem. Pubblicato il 18 marzo 2025, il libro è già in cima alle classifiche di Amazon e si preannuncia come uno dei più venduti dell'anno. Ambientato 24 anni prima degli eventitrilogia originale, il romanzo narra la storia di un giovane Haymitch Abernathy, il futuro mentore di Katniss Everdeen — interpretato nei film da un incredibile Woody Harrelson — durante i cinquantesimi, noti anche come Secondo Quarter Quell.Se il pubblico può già dire di conoscere Haymitch come il cinico e disilluso ex-vincitore, questo libro svela un volto completamente diverso del personaggio. All'iniziostoria, Haymitch è un ragazzo pratico, sincero e legato alla sua famiglia, un giovane che mai avrebbe immaginato di finire