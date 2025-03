Lanazione.it - Hotel e negozi in crisi: “Ci hanno lasciati soli. Rassegnati al silenzio dell’amministrazione”

Pistoia, 23 marzo 2025 – Gianluca Spampani, da presidente di Confcommercio Pistoia (e Prato) ha il quadro della situazione economica del territorio. Questo maltempo persistente quanto sta influendo sulle attività commerciali? “Moltissimo. Troppe frane e troppe strade chiuse. Le infrastrutture sono un elemento centrale per l’economia, ma se si guarda il territorio provinciale vediamo che ci sono enormi difficoltà, con la Montagna e il San Baronto a fare da punta dell’iceberg. Diciamo che sulle infrastrutture, soprattutto sull’asse viario, ci sarebbe spazio per una battaglia politica e invece.”. E invece? “Tutto tace”. Con quali conseguenze? “La più grave: viene meno il clima di fiducia. Ci sono ponti chiusi da mesi chevisto posticipare più volte la loro riapertura. Questo fa diminuire la voglia di fare impresa in un periodo in cui è già difficile farla, con idi vicinato in seria difficoltà e con l’e-commerce a farla da padrone”.