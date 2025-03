Oasport.it - Hockey pista: Lodi battuto da Follonica, Forte e Bassano guadagnano spazio

La 23esima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A1 disuè andata ufficialmente in archivio. Come al solito non sono mancati i risultati a sorpresa e quelli che hanno mosso la classifica. Trissino, vincendo il posticipo 6-3 contro Grosseto, rafforza il suo primato in un quadro che ha visto ilcadere 7-3 a, condei Marmi eche ne hanno approfittato per avanzare in classifica battendo rispettivamente in trasferta Valdagno (2-6) e Viareggio (2-5).Netta l’affermazione del Sarzana, 3-0 al Giovinazzo, pirotecnica quella del Sandrigo, 6-5 sul Novara, e larghissima quella del Monza, addirittura 10-1 sul Montebello. Di seguito i tabellini, il recap e la classifica della Serie A1 in attesa del recupero di campionato in programma martedì 25 marzo tradei Marmi e Sandrigo.