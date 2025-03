Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano espugna Salisburgo all’overtime. Le “Foxes” riaprono la serie

Le semifinali dell’ICELeague 2024-2025 regalano un nuovo colpo di scena. Proprio quando sembrava con le spalle al muro,batte un colpo imponendo in gara -3 in trasferta sulla pista del Red Bull.Partita tiratissima in Austria. Tra il primo terzo e l’inizio del secondo periodo le “” vanno sotto 2-0, per effetto delle reti di Nissner e Schneider. E’ 2-0 per, mareagisce immediatamente riequilibrando le cose al 31? con le griffe prima di Frank e poi di McClure.E’ 2-2. Da quel momento il tabellino si inchioda su una parità che si traduce anche negli ultimi venti minuti in un suono di sirena che porta. Supplementari: il tempo scorre, sino a quando Valentine al 69? trova il modo di segnare il punto del 2-3 che fa esplodere la gioia del gruppo-squadra del