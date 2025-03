Ilfattoquotidiano.it - “Ho sofferto di attacchi di panico, una battaglia che ho fatto tutti i giorni. Non ne potevo più vivere così”: Bianca Guaccero si sfoga a “Verissimo”

è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ““, e ha affrontato anche un tema che le sta molto a cuor e che tanti problemi le ha causato nel suo passato. Glidi.“Avevo paura di andare in giro a scuola per paura di essere colta da un attacco di. Tutto quello che per gli altri era normale, per me era difficile da quando mi svegliavo a quando andavo a dormire. Era unacon glidi,- ha rivelato – ho scoperto che l’essere umano è dotato dell’istinto di sopravvivenza che mi ha portata a lottare per superare, non. Ho chiesto aiuto, ma la forza l’ho trovata dentro di me quando ho deciso che volevo inseguire la luce. Per fortuna poi non ne ho più”.“Ballando con le stelle” non le ha regalato solo una vittoria, annunciata, ma anche l’amore.