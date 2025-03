Ilrestodelcarlino.it - "Ho fatto bene a non posticipare"

"Sto svolgendo il servizio civile universale – dice Alessandro Daziani, 25 anni –. Da tempo avevo in mente di intraprendere questa esperienza, ma continuavo a rimandarla convinto che l’avrei fatta dopo la laurea. Poi ho capito che, se non mi fossi deciso, avrei continuato aall’infinito. Così ho scelto di agire, mettendomi in gioco e dedicando questo periodo a qualcosa di significativo. Fin dal primo giorno, il servizio civile mi ha permesso di entrare in contatto diretto con il mondo dell’accoglienza, che fino ad allora avevo visto solo dall’esterno. Consiglio a chiunque voglia crescere e aprirsi a nuove prospettive di buttarsi: se tornassi indietro, la rifarei senza esitazione".